لقي طفلان حتفهما جراء التعرض لصاعقة برق في جنوب إفريقيا مطلع هذا الأسبوع.

وتعرضت مجموعة من الأطفال لعاصفة رعدية شديدة أثناء ممارستهم للعبة كرة القدم. وبينما لجأوا للاحتماء تحت شجرة، أصابت صاعقة برق تسعة أطفال. وقالت الشرطة اليوم الاثنين إن اثنين من الأطفال توفيا ولا يزال السبعة الآخرون يتلقون العلاج في المستشفى بسبب خطورة الإصابات .

وقع الحادث بالقرب من بلدة شيبمور بمقاطعة مبومالانجا.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث وحثت الآباء على تحذير أطفالهم لتجنب الاحتماء بالأجسام الطويلة والمعزولة مثل الأشجار أو أبراج الكهرباء أثناء العواصف الرعدية.