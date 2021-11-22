قال روجيريو جاسبر مدير التنظيم والتأهيل في منظمة الصحة العالمية إن قيمة تداول الأدوية المغشوشة في الدول محدودة الدخل تقدر بحوالي 5ر30 مليار دولار.

وأضاف جاسبر خلال مؤتمر الإمارات الرابع حول الغش الدوائي بدبي أن المنظمة لديها قاعدة بيانات عالمية للأدوية المتدنية والمغشوشة حسب التقارير التي تصلها من الجهات التنظيمية في الدول الأعضاء، تهدف إلى تقديم الدعم التقني والعملي لحماية المجتمع، وتحليل هذه البيانات.

وذكر أن برنامج المنظمة لتتبع المنتجات الطبية يهدف إلى منع وصول الأدوية المغشوشة إلى سلاسل التوريد المنظمة، لتحسين مأمونية الأدوية وحماية المرضى.

وأفاد بأن المنظمة أطلقت في عام 2013 برنامج الرقابة والتدقيق الدوائي، لتحسين كمية ونوعية وجودة البيانات المتعلقة بالأدوية المغشوشة ومتدنية النوعية، وتحليل هذه البيانات بهدف الوقاية والرصد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحة العامة.