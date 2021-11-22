قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الاثنين إن بلاده ترحب بالوافدين من اليابان وكوريا الجنوبية الذين تلقوا تطعيمهم وكذلك العمال المهرة والطلاب من دول العالم الذين يحملون تأشيرات مناسبة ابتداء من الشهر المقبل.

وسيجري السماح لحاملي التأشيرات الذين تم تطعيمهم بالكامل بالقدوم إلى أستراليا دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على إعفاء ابتداء من أول كانون أول/ديسمبر المقبل.

وقال موريسون للصحفيين إنه بالإضافة إلى استحداث استقبال الوافدين من سنغافورة ، فإن "أستراليا سترحب أيضًا بعودة المواطنين الذين تم تطعيمهم بالكامل من اليابان وكوريا".

ومن بين حاملي التأشيرات المؤهلة ما أسماه رئيس الوزراء "العمال المهرة والأفواج الطلابية.. وحاملي التأشيرات العائلية المؤقتة".

ووصف عودة العمال المهرة والطلاب إلى أستراليا بأنها "نقطة رئيسية في طريق عودتنا".

وكانت أستراليا قد أغلقت حدودها الدولية أمام الجميع باستثناء المقيمين والمواطنين ، مع استثناءات قليلة، منذ آذار/مارس .2020

وتم تخفيف القيود خلال الآونة الأخيرة. ومنذ بداية شهر تشرين ثان/نوفمبر، تمكّن المواطنون والمقيمون الدائمون وعائلاتهم الذين حصلوا على التطعيم بالكامل فقط من السفر إلى أستراليا دون الخضوع للحجر الصحي.

وقال وزير المالية الأسترالي سيمون برمنجهام إن معدل التطعيم المرتفع في البلاد قدم دعما لإعادة فتح أستراليا أمام الطلاب والمهاجرين.

وقال لهيئة الإذاعة الأسترالية: "وصلنا إلى نسبة 91 % ممن حصلوا على جرعتهم الأولى، وهذا يعني أننا بحاجة إلى التقدم خلال المراحل المختلفة".

وسجلت استراليا ، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون نسمة ، 1942 حالة وفاة وأكثر من 198 ألفا و 400 حالة إصابة منذ بداية الجائحة.