ألغت شركة "طيران نيوزيلندا" الناقلة الوطنية، اليوم /الإثنين/، حوالي 1000 رحلة جوية بين نيوزيلندا وأستراليا.

وذكرت شركة الطيران - بحسب صحيفة (نيوزهيراليد) النيوزيلندية عبر موقعها الإلكتروني- إن نحو 20 ألف عميل سيتأثرون بالرحلات التي تم إلغاؤها من الآن وحتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن تلك الخطوة اتخذت نتيجة استمرار حالة عدم التأكد من مكافحة فيروس كورنا ، والتي من شأنها أن تفشل خطط بعض النيوزيلنديين والأستراليين الذين كانوا يأملون في لم شملهم في احتفالات رأس السنة.

وكانت نيوزيلندا قد أوقفت مؤقتا في يوليو الماضي ما يسمى بفقاعة السفر عبر تاسمان التي كانت سارية المفعول منذ أبريل - حيث كافحت جارتها لاحتواء تفش جديد