قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إنه لا توجد حاجة حتى الآن لتقوم المملكة المتحدة بتنفيذ "الخطة ب" للسيطرة على المستويات المستمرة في الارتفاع لإصابات كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" إن التوسع في إعطاء جرعة معززة من لقاحات كورونا سيكون المفتاح لموسم عيد ميلاد ناجح، دون الحاجة لقيود جديدة.

يأتي هذا بينما تتخذ مناطق في أوروبا إجراءات صارمة للسيطرة على تزايد إصابات كورونا، بما في ذلك فرض إغلاق عام في النمسا

ورفض جاويد، في مقابلة أخرى، فكرة جعل تلقي اللقاحات إلزاميا في المملكة المتحدة. وقال :"فيما يتعلق بطلب جعل التطعيم إلزاميا لعامة السكان، فأنا لا أعتقد أن هذا أمر سننظر فيه على الإطلاق".

وكانت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون قد رفعت معظم قيود كورونا في تموز/يوليو، وأعلنت في أيلول/سبتمبر أنها أعدت "خطة ب" تحسبا لارتفاع إصابات كورونا وتسببها في إرباك لهيئة الخدمات الصحة الوطنية خلال أشهر الشتاء.