فيما يقترب موسم التسوق الخاص بالعطلات، يجد المستهلكون الأمريكيون أن ميزانياتهم لا تتمدد مثلما كانوا يتوقعون.

يقول نحو ثلث متسوقي موسم العطلات إنهم يخططون الآن بشأن الإنفاق أكثر مما كانوا يتوقعون في أيلول/سبتمبر، بحسب استطلاع صدر اليوم الإثنين من شركة ديلويت. ومن بين تلك المجموعة قال 41 % إن السبب لهذا هو ارتفاع الأسعار. وهذا يمثل ارتفاعا من نسبة27 % قالوا نفس الشيء في .2020

كان التضخم مسألة أساسية في موسم عطلات .2021 وأصبحت الأسعار مرتفعة بالفعل لأنواع كثيرة من المنتجات وسط تكاليف السلع المرتفعة والاختناقات في سلاسل التوريد والتخفيضات الضحلة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج".

ورغم التهديدات لثقة المستهلك، لا يوقف الوضع الإنفاق. ويمكن لمبيعات موسم العطلات أن ترتفع ما بين 7 إلى 9 % العام الجاري، بحسب التوقعات التي أصدرتها ديلويت في شهر أيلول /سبتمبر.

ولكن هذا النوع من النمو يمكن أن يصعب تحقيقه في حال لم يجد المستهلكون هدايا لشرائها. وتعني المشكلة أن الكثير من المفردات ليست متوفرة وخصوصا في فئات الهدايا الرئيسية مثل الإلكترونيات والملابس واللعب، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن الاستطلاع.

وقال 63 % من المتسوقين الذين استطلعت الشركة آراءهم إنهم مروا بالفعل بموقف عدم توفر البضائع.

يذكر أنه تم إجراء استطلاع ديلويت عبر الإنترنت بين 1200 بالغ أمريكي من 21 إلى 25 تشرين أول/أكتوبر.