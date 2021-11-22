بدأ دواء صيني مضاد لكوفيد-19، يسمى "JS016"، المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في خارج البلاد، حسبما قال مطور الدواء اليوم الاثنين.

وتم تطوير الدواء المرشح لمكافحة كوفيد-19 والحاصل على براءة اختراع، من قبل معهد علم الأحياء الدقيقة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وشركة شانغهاي جيونشي للعلوم البيولوجية.

وفي يونيو 2020، منحت هيئة تنظيم الأدوية في الصين الإذن للمطورين لإجراء اختبارات بشرية.

وفقا للمعهد، أصبح دواء "JS016" أول جسم مضاد أحادي النسيلة لكوفيد-19 في العالم يستخدم لإجراء تجارب سريرية على الأشخاص الأصحاء.

وأكمل الباحثون تجارب المرحلة الثانية العالمية متعددة المراكز هذا الشهر. وتدعم نتائج التجارب في المراحل المبكرة سلامة وفعالية الدواء، مما يشير إلى أنه يمكن أن يقلل من العيار الفيروسي لدى المشاركين ويقلل من احتمالية التحول إلى حالة خطيرة.

وقال يان جينغ هوا، الباحث بمعهد علم الأحياء الدقيقة، "لقد تم استخدام الدواء للعلاج الطارئ في 15 دولة، وتم إرسال أكثر من 500 ألف جرعة إلى الخارج".

وأضاف يان أن وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية خصصت أيضا 3000 جرعة من الدواء لعلاج المرضى المصابين بكوفيد -19 في البلاد