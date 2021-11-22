تسعى شركة كولبرج كرافيس روبرتس (كيه كيه آر) الاستثمارية الأمريكية إلى الاستحواذ على شركة الاتصالات الإيطالية "تي آي إم" المعروفة سابقا بـ "تليكوم إيطاليا"، وابدت اهتمامها بشراء الشركة.

وقالت "تي آي إم" في بيان بعد اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة مساء الأحد إن اهتمام "كيه كيه آر" "غير ملزم وإرشادي".

وتسعى "كيه كيه آر" إلى الاستحواذ على أكثر من 100% من أسهم شركة "تي آي إك" ثم شطب اسم المجموعة من البورصة ، وتعرض 505ر0 يورو (57ر0 دولار) للسهم الواحد.

وتتعرض "تي آي إم" لضغوط كبيرة في إيطاليا وأعلنت مؤخرا نتائج فصلية مخيبة للآمال. كما سعت دون جدوى لجذب المزيد من المشتركين من خلال عقد صفقة مع منصة البث "دي إيه زد إن" لعرض مباريات كرة القدم في الدوري الإيطالي.

وفي وقت لاحق ، قالت الحكومة الإيطالية إنها ستنظر في الصفقة، مضيفة أنه إذا كان المستثمرون مهتمين بالشركات الإيطالية، فإن هذه إشارة جيدة.