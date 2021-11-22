أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي ريـال مدريد الإسباني يسعى لبيع أربعة لاعبين خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية واسعة الانتشار على موقعها الإلكتروني أن اللاعبين الأربعة هم جاريث بيل، مارسيلو، إيدين هازارد، بجانب فرانشيسكو إيسكو، مشيرة إلى أن إدارة النادي الملكي تسعى في بيع هؤلاء اللاعبين من أجل تخفيض الرواتب والنفقات نظرًا للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الريال بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ولفتت إلى أن إيسكو ومارسيلو وبيل في يناير القادم، خارج خطط أنشيلوتي، بينما يرغب رئيس النادي في بيع هازارد بسبب إصابته المتكررة، خاصة أنه لم ينجح في إثبات نفسه مع الفريق نهائيًا.