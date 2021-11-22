قالت السلطات في مدينة دونجنينج الواقعة بشمال شرق الصين، المجاورة إلى روسيا في بيان على منصة "وي تشات" للتواصل الاجتماعي إنها أوقفت واردات بعض الأغذية والمشروبات التي تصل عبر منافذ برية لمنع تفشي كورفيد19- بالبلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الخطوة تشمل الحلوى والفحم والحليب ومسحوقه والبسكويت والملح والعسل والشوكولاتة والصنوبر والسمن والأيس كريم وزيت الطعام والزيت النباتي والدقيق.

إلى جانب ذلك، أرجأت المدينة استيراد عبوات يقل وزنها عن 50 كيلوجراما.

وأشارت السلطات إلى أن هذه الخطوة إجراء مؤقت لمنع تفشي الفيروس والسيطرة عليه.