أعلن "مارتن هيرش" مدير عام مستشفيات باريس وضواحيها أن عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والذين تم إدخالهم إلى المستشفى في وحدات الرعاية الحرجة يعد "مستقرا نسبيا".

وقال "هيرش" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الإثنين/ - إن عواقب الموجة الخامسة لكوفيد-19 على مستشفى ليست متوقعة قبل نهاية شهري ديسمبر و يناير المقلبين، موضحا أن عدد المرضى في المستشفيات لا يتزايد بسرعة كبيرة.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية "جابرييل آتال" قد صرح أمس /الأحد/ بأن الموجة الخامسة من فيروس كورونا بدأت بطريقة "فجائية"، مشيرا إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا على مدى أسبوع بنحو 80%.

وأوضح أن هناك ارتفاعا قويا جدا بنسبة العدوى في البلاد لكنه طمأن الفرنسيين على الوضع الوبائي في البلاد، قائلا: "إن فرنسا تتقدم إلى حد ما على جيرانها فيما يتعلق بالتطعيم ضد فيروس كورونا".