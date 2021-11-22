قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض براين ديز إن تشريع الرئيس جو بايدن للضرائب والإنفاق سيقلص التكاليف بالنسبة للأسر الأمريكية في وقت يشهد تضخما مرتفعا ، حيث تشق الحزمة الضخمة طريقها إلى مجلس الشيوخ الأمريكي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ديز قوله إنه "ما من شك في أن التضخم مرتفع ويؤثر على المستهلكين الأمريكيين ويؤثر على توقعاتهم، لكن ذلك بالفعل هو سبب حاجتنا للتحرك الآن بشأن مشروع قانون إعادة البناء بشكل أفضل".

ورفض ديز التوضيح بشأن موعد إعلان بايدن تعيينه لرئاسة مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي "البنك المركزي".

وأشار ديز إلى أن الإدارة تقدر بأن مشروع القانون الذي تم تمريره بمجلس النواب سيخفض عجز الميزانية بمقدار 112 مليار دولار خلال 10 سنوات وبتريليونات خلال 20 عاما.

وتنتقد بعض الجماعات الخارجية وجمهوريون هذه الأرقام، وأشاروا إلى أن الكثير من تدابير الإنفاق وخفض الضرائب تنتهي فترة سريانها مبكرا، بينما ترتفع الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع، ولا ترتفع على الشركات.

وقال ديز في برنامج "فوكس نيوز صنداي" إن مشروع القانون "سيخفض التكاليف بالنسبة للأسر بشكل فوري تقريبا".

وأشار إلى أن التدابير ستسهم في خفض نفقات الأسر للرعاية الصحية ورعاية الأطفال ووصفات الأدوية، من بين أمور أخرى.

وبشأن مجلس الاحتياط، قال ديز إن بايدن "يقضي الكثير من الوقت" بشأن المسألة، وأشار إلى الحاجة لشغل العديد من المناصب الشاغرة بالبنك المركزي، لكنه قال إنه سيترك ذلك إلى بايدن للإعلان عنها.