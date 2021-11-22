أظهرت بيانات مكتب الاحصاء المركزي اليوم الاثنين تراجع ثقة المستهلكين في هولندا خلال شهر تشرين ثان/نوفمبر الجاري.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين إلى سالب 19 خلال الشهر الجاري، بعدما بلغ سالب 10 في تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وانخفض مؤشر المناخ الاقتصادي إلى سالب 28 خلال الشهر الجاري، بعدما سجل سالب 14 الشهر الماضي.

وقد جاء تقييم مستقبل المناخ الاقتصادي ورأي المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي الماضي أكثر سلبية.

وتراجع مؤشر الاستعداد للشراء إلى سالب 14 في تشرين ثان/نوفمبر الجاري، بعدما بلغ سالب 7 في تشرين أول/أكتوبر الماضي.