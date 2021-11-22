بروتوكول التعاون يضمن تقديم الاستشارات والدراسات العلمية لتحقيق التكامل المهني

بهدف التعاون والتنسيق بين الجانبين لتحقيق الصالح العام، وقعت وزارة النفط مذكرة تعاون مع الجمعية الكويتية للتخطيط الإستراتيجي، حيث تهدف الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين إلى تحقيق الشراكة المعرفية والتعاون الأمثل في مجالات التخطيط الإستراتيجي بكل الموضوعات ذات الصلة.

وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، ان توقيع مذكرة التعاون تم بين وكيل وزارة النفط الشيخ د. نمر الصباح، ورئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي د. منال الحساوي، وذلك بحضور عدد من مسؤولي وزارة النفط، وهم: وكيل وزارة النفط المساعد للشئون الفنية م.خالد وليد الديين، ووكيل وزارة النفط المساعد للشئون الإدارية والمالية ونظم المعلومات فاضل سيد عباس سيد علي، كما حضر من جانب الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي كل من نائب رئيس الجمعية رحاب الطواري، وأمين سر الجمعية عبدالله العلاج، وعضو اللجنة الاستشارية عبدالعزيز التركي، وعضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق علي الهولي.

وأشارت الوزارة إلى أن مذكرة التعاون تهدف إلى التنسيق والتعاون بين وزارة النفط والجمعية الكويتية للتخطيط الإستراتيجي، فضلا عن رفع المستوى المهني لمختلف الجهات وتنمية كفاءاتها العلمية في مجال التخطيط الإستراتيجي عبر تقديم الاستشارات والدراسات العلمية والتدريب المتخصص في سبيل التقدم المعرفي وتحقيق التكامل المهني.

ولفتت إلى ان الطرفين اتفقا للعمل على تحفيز كل الشراكات المعرفية وإقامة التعاون في سائر الموضوعات المشتركة بما يتصل بمجالات التخطيط الإستراتيجي وما يتضمنه من معارف متجددة تتعلق بأعمال وزارة النفط بما يحقق الصالح العام من حيث تحسين جودة الأداء ورفع مستوى المورد البشري وتحقيق الفاعلية.

وقالت «النفط» ان بروتوكول التعاون بين وزارة النفط والجمعية الكويتية للتخطيط الإستراتيجي تضمن تبادل الزيارات ودعم التواصل بينهما لتقوية أواصر التعاون المشترك والتنسيق المستمر في مجالات التخطيط الإستراتيجي.

وأشارت إلى ان مذكرة التعاون تدعم تقديم كل المسائل ذات الصلة بالتخطيط والتواصل الإستراتيجي وإدارة التغيير وما يتصل بها من تحديات ومشاريع تطويرية ومختلف التقارير والدراسات بشفافية إلى الجمعية الكويتية للتخطيط الإستراتيجي، بهدف العمل وفق إستراتيجية تطورية مما يعزز المزيد من الفعالية والمرونة في العمل، كما تدعم الجمعية الكويتية للتخطيط الإستراتيجي ذلك عبر تقديم الخدمات الاستشارية والتطوير المهني، ووضع وزارة النفط بموقع صلة متجدد مع كل المؤسسات المعرفية والمنظمات المحلية والدولية المختصة.

وأشارت وزارة النفط إلى ان مذكرة التعاون نصت على ضرورة تحديد الموضوعات والمشروعات المتعلقة بمجالات التخطيط والتواصل الإستراتيجي وإدارة التغيير في مجال الثروة البترولية وما يتصل بها، ومنحها الأولوية في مختلف خدمات التطوير المهني والدعم الاستشاري في الموضوعات المشتركة المتفق عليها بين الطرفين، واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك لتعزيز التعاون ومنح التيسير المطلوب لحل مختلف التحديات، ومتابعة تنفيذ ما جاء في هذه المذكرة، كما يجتمع فريق العمل المشترك إما عبر التواصل المرئي عن بعد في أحد البرامج الإلكترونية المتفق عليها أو حضوريا في مقر وزارة النفط أو الجمعية الكويتية للتخطيط الإستراتيجي.