تستضيف مدينة ليفربول الانجليزية قمة وزراء خارجية مجموعة السبع التي ستعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 كانون أول /ديسمبر المقبل.

وأعربت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس عن أملها في بناء "شبكة عالمية من الحرية تعمل على تعزيز الحرية والديمقراطية والمشروعات" ، وذلك أثناء استضافتها لنظرائها من جميع أنحاء العالم في ليفربول الشهر المقبل، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وعلاوة على ممثلين من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي، تشارك دول من رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) للمرة الأولى ، وهي خطوة قالت وزارة الخارجية إنها علامة على توجه بريطانيا المتزايد إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ومن المتوقع أن تناقش المجموعة عددا من القضايا العالمية، بما في ذلك الصمود الاقتصادي في مرحلة ما بعد كوفيد، والصحة العالمية وحقوق الإنسان.