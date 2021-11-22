يناقش السياسيون الألمان جعل لقاحات كوفيد-19 إلزامية للمواطنين في ضوء ارتفاع معدلات العدوى وانخفاض معدلات التطعيم، وفق صحيفة بريطانية.

وقالت "ايفيننج ستاندارد" إن العديد من أعضاء حكومة المستشارة أنجيلا ميركل قالوا إنه يجب فرض التطعيمات الإجبارية قريبًا حيث فشلت الجهود الأخرى لرفع معدل التطعيم المنخفض في ألمانيا البالغ 68 في المائة فقط.

كانت النمسا المجاورة قد أعلنت هذا الأسبوع عن خطة لجعل اللقاحات إلزامية العام المقبل.

كتب تيلمان كوبان، رئيس جناح الشباب في الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة انجيلا ميركل، في صحيفة "دي فيلت": "لقد وصلنا إلى نقطة يجب أن نقول فيها بوضوح أننا بحاجة إلى تلقيح إلزامي بحكم الأمر الواقع وإغلاق غير مُلقحين".