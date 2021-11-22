أعلن مصرف "دويتشه بنك" الألماني تعيين أوليفييه فينيرون مديرا جديدا لإدارة المخاطر في البنك اعتبارا من مطلع تموز/يوليو المقبل.

جاء ذلك بعد أن أبدى ستيوارت لويس المدير الحالي لهذه الإدارة رغبته في أن يستقيل من هذا المنصب بعد الجمعية العمومية للبنك المقرر عقدها في التاسع عشر من أيار/مايو المقبل.

يذكر أن لويس يعمل في أكبر مصرف تجاري في ألمانيا منذ 25 عاما.

ومن المنتظر أن يتولى فينيرون، الذي يعمل حاليا مسؤولا عن إدارة المخاطر في مصرف ناتيكسيس الفرنسي، منصب وكيل عام البنك أولا اعتبارا من مطلع آذار/مارس المقبل.

كان فينيرون يعمل لدى مصرف دويتشه بنك في إدارة الائتمانات التجارية في الفترة بين 2002 و.2005

وبدأ فينيرون مسيرته المصرفية في بنك جولدمان زاكس كما عمل أيضا في مصارف يوني كريدي وبي إن باريبا وجيه بي مورجان.

كان دويتشه بنك أعلن عن رحيل لويس في آذار/مارس الماضي، وكان قد تقرر آنذاك أن يتسلم عضو مجلس الإدارة عن الشؤون القانونية شتيفان زيمون من لويس المسؤولية عن قطاعات الامتثال ومكافحة الجريمة المالية ضمن "مرحلة انتقالية منظمة" تم إقرارها في إطار إعادة تنظيم مجلس الإدارة.