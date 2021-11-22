رسائل نصية لتبليغ المستفيدين من المساعدات بأي تغييرات تطرأ على ملفاتهم

إعادة صرف المساعدات للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين بمجرد تنفيذ الشروط

بشرى شعبان

كشفت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون هناء الهاجري عن عزم الوزارة إطلاق آلية جديدة لطلب المساعدات الاجتماعية عبر «الأونلاين» بعد اكتمال مراحل الميكنة المختلفة.

وقالت الهاجري في تصريح صحافي، سيكون هناك برنامج إلكتروني تجريبي يمكن طالب المساعدات من متابعة حالة ملفه سواء بالاستمرارية أو الإغلاق، لافتة إلى وجود ربط قريب بخدمة الهاتف لإرسال رسالة نصية للمستفيدين حال وجود أي تغيير على حالة الملف.

وبخصوص ملفات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين ومقيميات بالخارج، بينت أنه تم التمديد لهم في وقت سابق لصرف المساعدات لمدة 6 أشهر، وانتهت خلال اكتوبر الماضي، والآن ومع عودة الحياة الطبيعية باتت الكثير من ملفاتهن بحاجة إلى تحديث علاوة على شرط التواجد داخل البلاد، وبمجرد تحديث بياناتهن والتأكد منها ستتم إعادة الصرف لمن توقف عنهن خلال الأشهر الماضية.

وبشأن الربط الإلكتروني مع الجمعيات الخيرية، أشارت إلى أن «الشؤون» جاهزة للربط مع وزارة الخارجية والبنك المركزي وهناك بعض الأمور الفنية التي تجري مراجعتها والعمل عليها ومن ثم تحديد موعد إطلاق الربط الآلي بين الجهات الحكومية والجمعيات، معلنة استعداد الوزارة للموسم الخيري الخاص بشهر رمضان المبارك حيث يجري العمل على قدم وساق من خلال الإدارات المختصة لإتمام الإجراءات المطلوبة.

وحول حملة التنمية المبكرة التي ستستهدف الأطفال والتي ستكون بالشراكة بين المجلس الأعلى للأسرة والأمانة العامة للتخطيط، قالت انه يتم حاليا البدء بتنفيذ المبادرة ضمن برنامج عمل الحكومة.