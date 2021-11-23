العبلاني: حريصون على دعم الكفاءات الوطنية والاهتمام بالتوظيف والمستقبل المهني للشباب

مشاركتنا في المعرض تأكيد على تكريس دورنا كأحد أكبر الداعمين للكوادر الكويتية الشابة



في إطار دعمه المتواصل للطلاب حديثي التخرج في أولى خطواتهم وحياتهم المهنية، شارك بنك الكويت الوطني كراع بلاتيني في المعرض السنوي الرابع للفرص الوظيفية والدراسية الافتراضي «أنت قدها» والذي نظمته الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعقد افتراضيا من 21 حتى 25 نوفمبر.



وتميز المعرض الذي شهد العديد من ورش العمل بإتاحة الفرصة لجميع الطلبة المبتعثين خارج الكويت وجميع الأشخاص حول العالم في زيارة المعرض والمشاركة به والاستفادة من ورش العمل. كما ضم العديد من الجهات التعليمية والجامعات الخاصة لتوجيه الطلبة الخريجين والمتوقع تخرجهم وتحديد المسارات المطلوبة من قبل سوق العمل.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني: «تعد مشاركتنا في هذا المعرض تأكيدا على تكريس دور البنك كأحد أكبر الداعمين للكوادر الوطنية الشابة وتأهيلهم لسوق العمل وتعريفهم بمتطلباتهم واحتياجاتهم من أجل تحديد مساراتهم المهنية مستقبلا».



وأضاف أن المعرض يعد من المناسبات الهامة والمواتية لعرض الفرص الوظيفية لدى بنك الكويت الوطني أمام الشباب من ذوي المهارات والمواهب الواعدة إضافة على كونه فرصة مميزة لتقديم خدمات تثقيفية وتنويرية تساعد وتمكن الشباب الباحثين عن فرص عمل في القطاع الخاص من أجل استيعاب فكرة العمل بالقطاع المصرفي بشكل أفضل ومساعدتهم في اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلهم الوظيفي.



وأكد العبلاني أن الخريجين يشكلون رافدا مهما بالنسبة للبنك لاستقطاب للمواهب فهم يساهمون في أجندة التغيير والتحول الكبير الذي يشهده البنك بما لديهم من طاقات وإمكانيات تحتاج إلى توجيهها، فيما يوفر البنك بيئة فريدة في مجال التدريب والتطوير لصقل مهارات وبناء مسيرة مهنية احترافية لموظفيه.



وأوضح أن التحول الناجح والمستمر لبنك الكويت الوطني يستمر في الاعتماد على تنوع المواهب وجودتها. فلقد أثبتت القوة العاملة الفعالة أنها تحدث الفرق خلال الفترة الأكثر صعوبة في الآونة الأخيرة، كما ستستمر في دعم ازدهار المؤسسات مستقبل.



وأضاف: نؤمن بأن نجاحنا في الوطني مبني على جودة موظفينا، لذلك نحن نهتم بشدة بموظفينا ونسعى جاهدين لترسيخ وتأكيد موقعنا كمؤسسة مفضلة للتعيين بين أوساط الكويتيين حديثي التخرج بالإضافة إلى الباحثين عن مستقبل وظيفي واعد بما يتميز به البنك من موارد وبرامج تواكب المعايير العالمية وتساهم في صقل مهارات وكفاءات الشباب.



وأشار إلى أن البنك يفخر بترسيخ ثقافة التعلم داخل كافة إدارات المجموعة لمساعدة موظفينا على التطور مهنيا وشخصيا والتقدم في حياتهم المهنية، لذلك جعل البنك التعلم عنصرا أساسيا في استراتيجية الموظفين. كما يسعى جاهدا لخلق تجربة تعلم جذابة وشخصية ومتنوعة في متناول جميع الموظفين، وفي كل مرحلة من مراحل حياتهم المهنية. كما يستكشف باستمرار طرقا جديدة لتقديم التعلم لجعله أكثر ملاءمة لموظفينا ولمساعدتهم على وضع المواد المكتسبة موضع التنفيذ.



وزاد العبلاني أن الوطني يفخر بكونه أكبر مؤسسات القطاع الخاص الكويتي توظيفا للعمالة الوطنية بنسبة تبلغ 74.3%، مشيرا إلى أن البنك يحافظ على دوره التاريخي ومسؤوليته المجتمعية بتوظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية، فرغم جائحة كورونا حافظ البنك على دوره التاريخي ومسؤوليته المجتمعية بتوظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية حيث تم توظيف أكثر من 420 من الكفاءات الشابة الكويتية خلال عام 2021.



وخلال المعرض، قدم مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة د. جاسم الأنصاري درعا تكريمية إلى عماد العبلاني تقديرا لدور بنك الكويت الوطني في دعم ورعاية المعرض.