

أعلن جهاز حماية المنافسة موافقة مجلس إدارة الجهاز على استحواذ شركة كلام تيليكوم على شركة زاجل الدولية للاتصالات. وقال الجهاز في بيان صحافي، ان مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة بحث في اجتماعه الأخير طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي بشأن استحواذ شركة كلام تيليكوم على شركة زاجل الدولية للاتصالات. وأضاف أن المجلس وافق عقب دراسة الطلب والتأكد من شروط وضوابط التركز المنصوص عليها في المادتين (10) و(12) من القانون رقم (72) لسنة 2020 على عملية التركز الاقتصادي المذكورة لكونها تحقق كفاءة اقتصادية تعود على السوق. وأوضح الجهاز أن قرار الموافقة ألزم أطراف التركز (الشركتين) بتزويد الجهاز خلال شهر من تاريخ إتمام الصفقة بنسخ من نماذج عقودها مع العملاء على أن تتم مراعاة أحكام قانون حماية المنافسة.