في بث مباشر عبر إذاعة نبض الكويت أقيم بمعرض KFH Auto بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة، أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» أسماء الفائزين بسيارة لاند روفر ديفندر و50 ألف ميل لـ 50 عميلا ضمن حملة «بطاقتك بداية رحلتك» المخصصة لحاملي بطاقات «بيتك» ماستركارد بالتعاون مع ماستركارد والخطوط الجوية الكويتية - نادي الواحة، وشركة علي الغانم وأولاده للسيارات. والفائز بسيارة لاند روفر ديفندر هو: أحمد محمد ابوعايشة، أما عن أسماء الـ 50 عميلا الفائزين بـ 50 ألف ميل لكل منهم، فقد أعلن «بيتك» أسماءهم عبر حساباته على قنوات التواصل الاجتماعي KFHGroup.



وعلى هامش السحب، قال نائب مدير عام البطاقات المصرفية للمجموعة بالتكليف في «بيتك» طلال العربيد: «أبارك للعملاء الفائزين بالسحب الأول من الحملة التي تتيح فرص الفوز لـ 204 فائزين، لاستخدامهم بطاقات بيتك ماستركارد الائتمانية ومسبقة الدفع»، وأشار إلى ان الحملات التي يطلقها «بيتك» متميزة وفريدة من نوعها وتضيف قيمة الى تجربة العميل.



وبين ان عمليات الشراء التي تؤهل العميل للدخول في السحب تشمل جميع عمليات الشراء عبر بطاقات «بيتك» ماستركارد الائتمانية ومسبقة الدفع محليا وعالميا، بحيث يكون مقابل كل عملية شرائية محليا بقيمة 1 دينار يحصل العميل على فرصه لدخول السحب ومقابل كل عملية شرائية عالميا بقيمة 1 دينار يحصل العميل على 10 فرص للدخول بالسحب.



ولفت العربيد الى ان الحملة تستمر لمدة 4 شهور حتى 10 فبراير 2022، وان جوائز سحوبات الحملة توزع كالتالي: سحب على أميال نادي الواحة بواقع 200 فائز برحلة حسب اختيار العميل: (50 فائزا شهريا)، سيحصل كل فائز على 50 الف ميل من نادي الواحة، وسحب على سيارات لاند روفر (ديفندر) الفاخرة: 4 فائزين (فائز واحد كل شهر).



وذكر ان ربط الجوائز بإمكانية الاستخدام داخل او خارج الكويت يسهم في تشجيع استخدام البطاقات في السوق المحلي، وينشط مبيعات التجار، ويحقق المصلحة المشتركة لـ «بيتك» ولشركائه، وبكل تأكيد يشكل قيمة مضافة لتجربة العميل في التسوق وفي الخدمات المصرفية، وهو الهدف الأساسي لـ «بيتك» تجاه عملائه.



وأكد العربيد حرص «بيتك» على تعزيز التعاون مع الشركاء لتخطيط وتنفيذ العديد من الحملات، لما لذلك من مردود إيجابي على مستوى رضا العملاء ومعدلات الاستخدام وتوسيع الحصة السوقية لـ «بيتك» وتعزيز ريادته في سوق البطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة، مؤكدا الحرص على تعزيز مزايا الأمان والراحة والمكافآت المجزية وسهولة الوصول التي يطمح لها العملاء من بطاقات «بيتك».



من جانبه، هنأ مساعد مدير العلاقات العامة في «بيتك» فهد السعد خلال حواره على إذاعة نبض الفائز بجائزة لاند روفر، معربا عن شكره للفائزين على اختيارهم بطاقات «بيتك». وأضاف ان الفرصة مازالت متاحة لجميع عملاء «بيتك» عند استخدامهم بطاقات «بيتك» ماستر كارد في العمليات الشرائية.



ولفت السعد الى ان «بيتك» ينفذ ضمن «بطاقتك بداية رحلتك» برنامجا متكاملا من الفعاليات والأنشطة للعملاء والمجتمع، ويتضمن البرنامج مسابقات وجوائز مختلفة وفعاليات مبتكرة ضمن الاهتمام بالعملاء والحرص على تلبية تطلعاتهم.