

أطلقت الملا «سيليكت» للسيارات المستعملة والمضمونة عرضها الترويجي لهذا الموسم تحت شعار«اختيارك بسيط: كاش أو تقسيط». ويتميز العرض بمرونة كبيرة حيث يمكن للعميل شراء سيارته المفضلة بأسعار خاصة نقدا أو بأقساط مريحة مع 0% أرباح لغاية خمس سنوات، هذا بالإضافة إلى كفالة لمدة سنة أو 20 ألف كم أيهما أسبق وإمكانية تثمين السيارة القديمة بالإضافة للحلول الائتمانية المتميزة التي تنفرد بها الملا «سيليكت» والتي تتناسب مع احتياجات كل عميل.



ومن خلال العرض سيحصل العملاء على قيمة استثنائية وخيارات واسعة من سيارات الصالون الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى السيارات الرياضية الرباعية الدفع مثل ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2018 بقسط شهري يبدأ من 64 دينار ومونتيرو سبورت بقسط شهري يبدأ من 72 دينار وباجيرو GLS بقسط شهري يبدأ من 80 دينار، بالإضافة إلى السيارات السيدان الفخمة مثل أكيورا TLX وكرايسلر 300L كما يسري العرض على جميع الموديلات الأخرى. وتدعو الملا «سيليكت» عملاءها لزيارة معرضها في الشويخ الدائري الرابع بجانب مركز سلطان الجملة والأحمدي شارع وكالات السيارات مقابل مركز مرسيدس لاختيار سياراتهم المفضلة والاستفادة من هذا العرض المميز، حيث تستقبل معارض «سيليكت» زبائنها من السبت حتى الخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرا، ومن الساعة الرابعة والنصف عصرا حتى الثامنة والنصف مساء.