

سجلت مناطق سيطرة المعارضة السورية في شمال غرب سورية، تراجعا ملحوظا لعداد الإصابات بفيروس كورونا، حيث انخفضت الأرقام إلى 68 إصابة فقط في ريفي إدلب وحلب يوم السبت الماضي، بعد أن لامست الإصابات خلال الفترة الماضية حدود الـ 1500 إصابة يوميا.



وعلى وقع انخفاض أعداد الإصابات، تشير التقديرات الصحية إلى إمكانية طي صفحة الموجة الثالثة من فيروس كورونا في المنطقة، خلال أيام، ويدلل على ذلك منحنى الأرقام الذاهب نحو الانحدار.



ويقول المنسق في شبكة الترصد الوبائي الطبيب ياسر الفروح لموقع تلفزيون سورية إن تراجع أعداد الإصابات والوفيات والحالات المشتبه بإصابتها، جميعها تشير إلى قرب تجاوز الموجة الثالثة خلال أيام قليلة.



وبحسب الفروح، فإنه بعد أن تراوحت نسبة التحاليل الإيجابية الخاصة بفيروس كورونا بين الـ 50 و 60% خلال الموجة الأخيرة، تراجعت إلى ما بين الـ 15 و 20%، مبينا أن سبب تراجع أعداد التحاليل لقلة أعداد المشتبه بإصابتهم.



ويوضح الفروح من الناحية الوبائية أن جميع السكان المتحركين والنشطين في الشأن العام أصيبوا، ما أكسب المجتمع «مناعة مؤقتة» ضد الفيروس، وبالتالي ساهم في تراجع أعداد الإصابات.



ويؤكد أن المناعة «مؤقتة» ومن الممكن أن تتجدد الموجة، خلال الأشهر المقبلة، ويربط ذلك بأنشطة التطعيم المضادة للفيروس في صفوف السكان.



بدوره، أكد الطبيب حسام قرة محمد، مسؤول ملف «كوفيد» في مديرية صحة إدلب، تراجع أعداد الإصابات اليومي، مشيرا إلى عدم وجود أسباب محددة لتراجع الجائحة، إلا أن الذروة لها طور تصاعدي قد انتهى، وطور تنازلي بدأت الخوض فيه.



ويرى قرة محمد أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كان عاملا وقائيا خلال الفترة السابقة ساهم في انحسار الجائحة.