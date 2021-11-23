

قال مصدر رسمي في وزارة الكهرباء إن «الشتاء الحالي قد يكون الأصعب كهربائيا»، معتبرا أن خط الغاز الثلاثي هو الحل لمشكلة الكهرباء في سورية.



وأرجع المصدر ارتفاع ساعات التقنين خلال الأشهر الحالية، إلى انخفاض توريدات حوامل الطاقة خلال الأيام الأخيرة بنحو مليوني متر مكعب من مادة الغاز، أي أكثر من 20% من حجم التوريدات اليومية، بحسب ما نقلته صحيفة «الوطن» عن مصدر مسؤول لم تسمه أمس.



جاء ذلك تزامنا مع زيادة الطلب على الكهرباء خلال الأيام الأخيرة لنحو 30-20% جراء بداية فصل الشتاء، وزيادة تشغيل السخانات والمدافئ الكهربائية.



واعتبر المصدر أن خط الغاز الذي سيربط بين الأردن وسورية ولبنان حل للوصول إلى حالة استقرار الشبكة المحلية، مشيرا إلى احتمالية أن يسهم في تراجع معدل الانقطاعات التي تتسبب بها الحماية الترددية حتى 90%، وفق قوله.



وتعتبر هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها الحكومة السورية عن فائدة كبيرة تجنيها من مشروع استجرار الطاقة الكهربائية والغاز من مصر والأردن إلى لبنان عبر سورية، إذ اعتبر وزير الكهرباء في السوري، غسان الزامل، في تصريح سابق، أن الهدف من المشروع بالنسبة إلى سورية «ليس الفائدة المادية بقدر ما هو حل لمشكلة دولة عربية شقيقة».



وستحصل سورية على نسبة ثابتة تقدر بـ 8% من كمية الكهرباء الموردة الى لبنان مهما بلغت كميتها، بحسب ما نقلته إذاعة «نينار اف ام» المحلية سابقا.



ويبلغ طول خط الغاز العربي 320 كيلومترا من الحدود الأردنية إلى الريان وسط سورية، بقطر 36 إنشا، واستطاعة نقل 10 مليارات متر مكعب سنويا، والخط باتجاه لبنان من الريان إلى الدبوسية بطول 65 كيلومترا، وقطر 24 إنشا، وداخل الأراضي اللبنانية إلى محطة «دير عمار» نحو 36 كيلومترا.