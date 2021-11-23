بداح العنزي



يعقد المجلس البلدي صباح اليوم جلسة غير عادية برئاسة أسامة العتيبي بناء على اقتراح تقدم به 9 اعضاء لمناقشة تداعيات تأخر نشر قرار اعفاء النيابة العامة من رسوم اصدار شهادات الأوصاف لعقارات فهد الرجعان في الجريدة الرسمية.



من جانب آخر، احالت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة د.علي بن ساير طلب وزارة الأشغال العامة لاعتماد حدود واستعمالات الأراضي للموقع المخصص لميناء مبارك الكبير البحري ضمن جزيرة بوبيان الى الجهاز التنفيذي في البلدية لمخاطبة مجلس الوزراء لمعرفة الجهة المشرفة علي المشروع.



وقال د.علي بن ساير ان اللجنة ابقت على جدول اعمالها الكتاب الخاص بتطوير الواجهة الغربية لمجمع الصالحية وذلك لدعوة ممثلي املاك الدولة بوزارة المالية. وأوضح ان اللجنة احالت كتاب صاحب العلاقة بتوسعة للكشك رقم 2625 بمنطقة العبدلي جنوب محطة البنزين وذلك لرفع تقرير مفصل.