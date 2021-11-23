في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية في البلدية لمتابعة تطبيق الضوابط والنظم البلدية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تنفيذ فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي إغلاق 4 محلات وتحرير 16 مخالفة لشروط وضوابط البلدية.



وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي إبراهيم السبعان حرص الفريق الرقابي على التزام المحلات بشروط وضوابط البلدية بلائحة المحلات العامة إلى جانب التأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالاشتراطات الصحية.



وقال السبعان إن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها في منطقة السالمية على المحلات والمجمعات قد أسفرت عن إغلاق 4 محلات لعدم إزالة أسباب المخالفة فضلا عن تحرير 16 مخالفة تنوعت ما بين استغلال الساحة الداخلية والممرات دون ترخيص وفتح محل وإقامة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص من البلدية.



ودعا أصحاب المحلات الى الالتزام بلوائح وأنظمة البلدية واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية حرصا على صحة وسلامة الجميع وتجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الغلق الإداري.