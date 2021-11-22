عبدالكريم العبدالله

أجرى مستشفى الفروانية جراحة دقيقة ونادرة لحالة حرجة بقسم الأشعة التداخلية Angiography ، حيث قام ⁧‫ قسم الجراحة‬⁩ ووحدة جراحة الاوعية الدموية بالتعاون مع باقي الاقسام الطبية ‏بتركيب دعامة للشريان الأورطى الصدري باستخدام القسطرة من قبل استشارى جراحة الأوعية الدموية، وشارك فيها نخبة من الاطباء متمثلة في د. محمد إسماعيل أحمد (استشارى جراحة الأوعية الدموية )و د. أحمد سراب و د. إبراهيم عوض بالتعاون مع الاقسام الطبية المختلفة متمثلة في ⁧‫قسم جراحة العظام‬⁩ و ⁧قسم التصوير الطبي‬⁩ ‏وقسم التخدير والعناية المركزة.