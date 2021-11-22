عبدالعزيز الفضلي

حددت وزارة التربية عدد ما يقارب ألفا و696 حافلة لنقل الطلبة في مختلف المناطق التعليمية استعدادا للعودة الكاملة للدراسة في حال سمحت السلطات الطبية لها في الفصل الدراسي الثاني.

وذكرت احصائية للوزارة تلقت «الأنباء» نسخة منها، ان منطقة الاحمدي التعليمية اكثر المناطق حاجة إلى الحافلات حيث بلغ العدد المطلوب 380 حافلة تليها منطقة الجهراء التعليمية 270 حافلة ثم مدارس التربية الخاصة 200 حافلة.

كما أوضحت الإحصائية حاجة منطقة مبارك الكبير التعليمية إلى 176 حافلة لنقل الطلبة وبعدها منطقة الفروانية التعليمية 155 ثم معاهد التعليم الديني 125 ومنطقة حولي التعليمية 110 حافلات ثم منطقة العاصمة التعليمية 100 حافلة ومدارس التربية الخاصة «ذوي الاحتياجات الخاصة» 100 حافلة، إضافة الى مدارس التربية الخاصة «الموهبة والإبداع» 40 حافلة وأيضاً مدارس التربية الخاصة «الأمانة العامة» 40 حافلة.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء»، عن ان وزارة التربية تعمل حاليا على الإعداد لمخاطبة الجهات الرقابية لإتمام إجراءات العقود، متمنية الانتهاء منها في اسرع وقت.