القاهرة ـ خديجة حمودة



انطلقت فعاليات التدريب المشترك «العقبة ـ 6» الذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والأردنية، وذلك بالمملكة الأردنية الهاشمية، وتستمر فعالياته حتى الثاني من شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة عناصر من القوات البرية والدفاع الجوي والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية والأسلحة التخصصية لكلا البلدين. وتضمنت المرحلة التمهيدية للتدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية، للتعرف على الخبرات القتالية وتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة من الجانبين، وكذلك التعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات، واكتساب المهارات الميدانية والتكتيكات الخاصة لتأكيد جاهزية القوات لتنفيذ أعمال قتالية مشتركة.



ويعد التدريب العقبة واحدا من أهم التدريبات التي تنفذها القوات المسلحة المصرية والأردنية، والذي يهدف الى تأكيد قدرة وجاهزية العناصر المشاركة على التخطيط والتنسيق والتنفيذ المشترك للمهام التدريبية المخططة في التوقيتات المحددة تحت مختلف الظروف. ويأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.