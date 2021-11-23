القاهرة - مجدي عبدالرحمن



كشف محمد عبد الملك رئيس قطاع الفروع الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن ان القري التي أدرجت في مبادرة حياة كريمة ستتم إقامة مجمعات صناعية حرفيه فيها تتضمن كل مراحل الإنتاج والتصنيع، مما يسهم في دعم الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية وخلق فرص عمل.



وأكد محمد عبد الملك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب امس عن إنشاء 330 مجمعا صناعيا حرفيا في 52 مركزا بمبادرة حياة كريمة في المرحلة الأولى، سيتم تسليمها كاملة المرافق، وميزتها أنها تشمل وتأوي الحرفة والتصنيع، وستربطها شبكة تسويق إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشار خلال استماع اللجنة للإشكاليات التي تواجه العارضين والعارضات بمعرض تراثنا، إلى أن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة ستتم إضافة 60 مركزا آخرين في المرحلة الثانية، وكل مصر ستشملها مبادرة حياة كريمة وستعمم فيها هذه المجمعات والوحدات الحرفية، وتم الانتهاء من وضع نموذج للوحدة الصناعية.



وكان النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، قد وجه الدعوة لنحو 70 عارضا وعارضة من المشاركين في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية على مستوى الجمهورية، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وأكد المشاركون والمشاركات بمعرض تراثنا أهمية عقد هذه الجلسة للاستماع إلى مشكلاتهم ومحاولة حلها.



وقال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات، ان كل أجهزة الدولة تدعم وتساند نماذج النجاح مثلكم، ومجلس النواب يساعد في تذليل العقبات التي تواجهكم.