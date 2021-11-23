نفى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي الاتهامات الغربية لموسكو بالتخطيط لاجتياح أوكرانيا.



وأفاد جهاز الاستخبارات الروسي في بيان أوردته وكالات أنباء روسية «يرسم الأميركيون صورة مخيفة لحشود الدبابات الروسية التي ستبدأ سحق مدن أوكرانية، قائلين إن لديهم معلومات موثوقة بشأن نوايا روسية من هذا النوع».



وأكد أن الولايات المتحدة ترسل إلى حلفائها «معلومات باطلة تماما عن تركز للقوات على أراضي بلدنا بهدف اجتياح أوكرانيا عسكريا».



ودقت دول غربية الشهر الجاري ناقوس الخطر على خلفية تقارير عن نشاط عسكري روسي قرب أوكرانيا، فيما أعربت واشنطن عن «قلق حقيقي» حيال «نشاط غير عادي» في المنطقة.



لكن جهاز الاستخبارات لفت إلى أن «بيرواقراطيي الولايات المتحدة يخيفون المجتمع الدولي» من خلال هذه الاتهامات.



وأفاد الكرملين في وقت سابق بأن الغرب يقود «حملة معلومات» في هذا الصدد هدفها «تصعيد التوتر».



وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحافيين بأن «أي تحرك للقوات الروسية داخل أراضينا لا يشكل تهديدا لأي كان ولا يجب أن يثير قلق أحد».



وسبق أن وصف الاتهامات الغربية بـ «الهستيريا».



ولفت جهاز الاستخبارات الروسي في بيانه الى أن لديه معلومات تفيد عن «تقدم بطيء» للقوات الأوكرانية وبأن كييف «تحشد قوات» في المناطق المحاذية لروسيا وبيلاروسيا.



وذكرت كييف أنها ستنشر آلاف عناصر حرس الحدود والأمن عند حدودها مع بيلاروسيا نظرا لأزمة الهجرة التي أدت إلى ارتفاع منسوب التوتر بين الاتحاد الأوروبي ومينسك.



وأفاد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على «تويتر» بأن الاتهامات الروسية لكييف بـ «التخطيط لهجوم عسكري» في المنطقة الانفصالية في شرق البلاد «خاطئة».



وأكد أن بلاده «تعمل بجد لإعادة إحياء» محادثات السلام بوساطة كل من فرنسا وألمانيا ودعا موسكو الى «الانخراط بشكل بناء في جهود السلام هذه بدلا من تقويضها».