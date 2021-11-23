أعلنت جمعية التميز الإنساني إطلاق حملة لمواجهة الشتاء تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المحتاجين.

وقال خليل الحمادي نائب رئيس مجلس الإدارة، إن الحملة تستهدف تقديم الدعم لما يقارب خمسين ألف شخص في أكثر من دولة آسيوية وأفريقية إلى جانب الأسر المتعففة داخل الكويت.

وأضاف الحمادي أن حملة "كسوة الشتاء " للموسم الحالي 2021-2022 تنطلق تحت شعار " تبي أجر دفيهم .

وبدأت الحملة “بتسيير بعض القوافل الإغاثية للأماكن المتضررة خاصة اللاجئين بجمع ملابس وبطانيات وأجهزة تدفئة لتقديم المساعدة للمحتاجين من الفقراء والمساكين من خلال توفير مستلزمات واحتياجات الشتاء لهم.

وبين أن التركيز على هذه الفئة لاسيما من السوريين على الحدود التركية حيث البرد القارس ولكونهم أكثر عرضة للتأثر بالظروف المناخية بسبب ظروف سكنهم وأوضاعهم المعيشية والأسرية الصعبة.



وأضاف الحمادي أن مجالات الحملة متعددة حيث لم تغفل الجانب الصحي مثل توفير بعض الأدوية والمستلزمات الطبية للأطفال ولذوي الأمراض المزمنة والحالات العاجلة، ودعم استمرار تعليم الأطفال والشباب في مناطق اللجوء والنزوح.

من جانبه، قال حامد الرفاعي مستشار جمعية التميز الإنساني اننا بصدد التجهيز لمعرض فرحهم الدائم داخل مقر الجمعية بالروضة قطعة 2 شارع سليمان بوكحيل لتوفير كسوة الشتاء للأطفال وذويهم من الأسر المتعففة.

وتابع: ان الحملة ستركز على الأسر المتعففة داخل الكويت وأصحاب الدخول الضعيفة حيث سيشاركنا العديد من الفرق التطوعية في توزيع المواد التي ستاتي من المتبرعين .



كما أهاب الرفاعي بالمتبرعين ان يمدوا يد العون لإخوانهم المحتاجين داخل الكويت وان يستمروا بالعطاء السخي الذي تعودناه منهم .

ومن المقرر أن يستفيد من هذا المعرض داخل الكويت ما يقارب 3 آلاف محتاج .

وتعد جمعية التميز الإنساني التي تأسست عام 20016، واحدة من أكبر الهيئات الخيرية غير الحكومية الرائدة في الوطن العربي والعالم في مجال التعليم خاصة التعليم في حالة الطوارئ، حيث تقوم بدعم ورعاية ما يقارب عشربن الف طالب من اللاجئين السوريين .

وتستهدف الجمعية تطوير أوضاع الأسر المتعففة داخل الكويت والمجتمعات المعوزة بشكل عام من جمهور المستهدفين لدينا بغض النظر عن تنوع أفرادها العرقي أو الديني أو الجنسي، وتنشط في العديد من المجالات أبرزها التنمية المستدامة ومحاربة الفقر وإغاثة المنكوبين في حالات الطوارئ لتظل الكويت دائما بلد العطاء بلا حدود ويظل أميرها أمير الإنسانية .