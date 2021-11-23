التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الثلاثاء، في طهران برئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.

يأتي هذا في مستهل أعمال زيارة جروسي لطهران، التي وصل إليها الليلة الماضية.

ومن المقرر أن يلتقي أيضا بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

ووفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية فإن من أهم محاور المفاوضات وضع إطار محدد للتعاون بين الجانبين.

وكانت إيران استبقت الزيارة بدعوة الوكالة لعدم السماح باستغلالها لأغراض سياسية.

وقال المتحدث باسم الخارجة سعيد خطيب زاده أمس:"لطالما أوصينا الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار التعاون الفني معنا، وعدم السماح لبعض الدول باستغلالها لأغراض سياسية ولتمرير أجندتها".

وشكا جروسي في تقرير للوكالة الدولية مؤخرا من القيود الهائلة التي تتم ممارستها على عمل مفتشي الوكالة في إيران.

وكان أيضا قد اتهم إيران بأنه لا رغبة لديها في الانخراط في مفاوضات. ومنذ أن تولى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي منصبه في آب/أغسطس، لم يتواصل جروسي مع الحكومة الجديدة، وإنما تحدث فقط مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وتستعد إيران لاستئناف المفاوضات مع القوى العالمية الكبرى بشأن إعادة \إحياء اتفاقها النووي في 29 تشرين ثان/نوفمبر الجاري.