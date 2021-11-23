كرم سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء السعودي د.سعد الشثري نظير عطاءاته العلمية الكبيرة بحضور عدد من وجهاء مدينة الرياض.

وأكد السفير الشيخ علي الخالد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، ان ما قدمه الدكتور الشثري من عطاء علمي ومؤلفات علمية تشهد لها فصول الجامعات والثروة العلمية التي قدمها من خلال تأليف عدد من الكتب الغنية التي تثري القراء وتقدم بلغة حكيمة وغزارة علمية.

وبين الشيخ علي ان التكريم يأتي امتنانا وعرفانا وتقديرا لهذا العطاء الكبير والمتميز للدكتور الشثري وهو أقل ما يمكن ان نقدمه تقديرا للعلم والعلماء الذين يعتبرون من ركائز المجتمع وقادته.