صدر أمر أميري بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وجاء كما يلي:

أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء..

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 9 ربيع الآخر 1443ه الموافق 14 نوفمبر 2021م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الاخر 1443ه الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية

وبعد المشاورات التقليدية

أمرنا بالآتي:

مادة أولى:

يعين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

مادة ثانية:

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح