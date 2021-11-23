أسامة أبو السعود

ضمن انشطته المتعددة نظّم فريق لألئ كويتية للفن التشكيلي معـرض فـنـي بعنوان (بسـمـه أمـل) تحت رعاية نقابة العاملين بوزارة التربية وبحضور مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة د. غادة إبراهيم .

المعرض الذي احتضنه اتحاد العاملين بالقطاع الحكومي بمقره بميدان حولي حظي بمشاركة كبيرة من اللوحات المتميزة فاقت 40 لوحة ابدعتها 34 فنانة تشكيلة كويتية .

وعقب افتتاح المعرض اعربت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة د. غادة إبراهيم عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الفني وما تضمنه من قيم ايجابية جميلة وهي رسم البهجة والفرحة في نفوس اطفالنا الذين يخضعون للعلاج داخل مستشفيات وزارة الصحة .

واكدت ابراهيم ان تلك اللوحات الجميلة تعكس روح الفنان الكويتي الحقيقي وشعوره النبيل للتخفيف من معاناة المرضى وخاصة الاطفال .

واضافت قائلة " فحينما تتزين اجنحتهم بتلك اللوحات الفنية الجميلة سيساعد ذلك ادخال الفرحة الى قلوبهم ويساعد ذلك في الاسراع بشفائهم باذن الله ".

واعلنت د. ابراهيم دعم وزارة الصحة الكامل للاعمال الفنية المتميزة لتحفيز الفنانات على تقديم المزيد من الابداع .

وقالت انها تحتاج الى وضع لوحات فنية في اجنحة اخرى مثل مرضى السرطان مؤكدة انه ستكون هناك جلسات علاج بالرسم لبعض مرضى السرطان .

واوضحت انها ستشارك في اي معرض من المعارض التي تناسب وزارة الصحة .

كما اعربت د. ابراهيم عن سعادتها الكبيرة بان يشمل المعرض على ورش اطفال يرسمون بايديهم وهذا امر جيد جدا ان يشارك الاطفال بتعبيراتهم الرقيقة زملائهم الاطفال ويشعرون بالاخرين وقيمة العطاء لهم ومشاركته الامهم .

وكشفت انه سيكون هناك تعاون ومعارض فنية مصاحبة لاي فعاليات صحية مقبلة ، مثل حملات التبرع بالدم وحملة مواجهة التدخين او مرض السكر واثاره وغيرها من حملات الوزارة التوعوية .

ومن جهتها قالت رئيسة لجنة المرأة بنقابة العاملين بوزارة التربية د. سناء العصفور ان المعرض يأتي ضمن المبادرات والانشطة الفعالة التي يقوم بها فريق " لألئ كويتية " والذي تواصلت اعماله خلال الفترة الماضية ولم يتوقف حيث نظم العديد من الانشطة في الاماكن المفتوحة حفاظا على صحة وسلامة الجميع .

واشارت الى ان المعرض يأتي حرصا علي التواصل بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ممثلا بفريق ( لألئ كويتية ) للفن التشكيلي وهن فنانات تربويات يعملن تحت مظله نقابة العاملين بوزارة التربية.

واوضحت د. العصفور ان المعرض وهو الاول المخصص للاطفال يشمل لوحات فنيه مرسومه بأياد كويتية لإدخال البهجة والسرور علي نفوس أطفالنا المرضى أثناء تلقيهم العلاج داخل المستشفي والتبرع بهذه اللوحات لتزين أجنحه الأطفال بجميع المستشفيات الحكومية ، بهدف تخفيف معاناتهم الجسدية ولغرس الفرحة في قلوبهم بمشاركة أفراد المجتمع الكويتي .

واكدت ان عدد المشاركات في المعرض بلغن 34 فنانة تشكيلة كويتية شاركن ب ٤٠ لوحة مهداة لوزارة الصحة موضحة ان هذه البادرة الاولى وستتبعها مبادرات كثيرة قادمة ان شاء الله .

ومن جهته اكد عضو مجلس ادارة نقابة العاملين بوزارة التربية عادل زويد العازمي ان النقابة تدعم دائما ابداعات زملائنا الفنانين العاملين بوزارة التربية ، وخاصة التي تهتم بالشأن الوطني.

واكد ان معرض ( بسـمـه أمـل ) هو مشاركة فاعلة لإدخال البهجة والسرور في نفوس أطفالنا المرضى أثناء تلقيهم العلاج داخل المستشفيات المختلفة داعيا الله عز وجل ان يمن على الجميع بنعمة الصحة والعافية .