تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة بإزالة العوائق الإدارية كافة أمام الجمع بين الوظيفة والدراسة.

وقال الشاهين في نص اقتراحه إنه لما كانت قد صدرت أحكام قضائية عديدة لصالح عدد من المواطنين، وذلك بالسماح لهم بالجمع بين الوظيفة والدراسة، ما كان له الأثر الطيب في نفوس العديد من المواطنين الراغبين بزيادة تحصيلهم العلمي، إلاَ أن الجهات المعنية لا تقوم بأخذ حيثيات الحكم على العموم، وتطلب من كل مواطن راغب رفع دعوى فردية، ما يضيع أوقات وأموال المواطنين، ويشغل المحاكم والدوائر القانونية منها.



ونص الاقترح على ما يلي: إزالة العوائق الإدارية كافة أمام الجمع بين الوظيفة والدراسة بالعموم.