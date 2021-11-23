«يورك تاورز»: عدد السياح في جورجيا تضاعف بنسبة 3400%

تركزت أنظار الكثيرين حول العالم وخاصة مواطني الخليج نحو الوجهات السياحية الصاعدة، ولعل أبرز هذه الوجهات دولة جورجيا والمميزة بموقع استراتيجي في منطقة جنوب جبال القوقاز، حيث تتمتع بأجواء مناخية رائعة وتكثر بها المناظر الطبيعية الخلابة.



ووفقا لتقرير صادر عن «يورك تاورز» إحدى كبرى الشركات الخليجية في جورجيا والمتخصصة في التطوير العقاري، شهدت جورجيا منذ عام 2011 زيادة كبيرة في عدد السياح الخليجيين بلغت أكثر من 180%، مع زيادة إجمالية في عدد السياح من جميع أنحاء العالم بلغت أكثر من 3400% خلال الفترة بين 2011 و2019.



وبالتأكيد كان لانتعاش قطاع السياحة في جورجيا تأثيره الواضح على انتعاش الناتج المحلي أيضا وخاصة في عام 2019، حيث كان الرواج السياحي حينها في أفضل حالاته، فبلغت وقتها نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي أكثر من 33% وبما يعادل أكثر من 6 مليارات دولار.



ولأن رواج السياحة بأي بلد تستتبع غالبا رواجا مماثلا بسوق العقارات، شهد شراء عقارات جورجيا إقبالا غير مسبوق من قبل الأجانب وخاصة من جانب مواطني الخليج، حيث بلغت نسبة مبيعات العقارات للتملك في جورجيا للخليجيين ومواطني الشرق الأوسط أكثر من 32%.



وبسبب ما تتميز به جورجيا من قوانين مشجعة واحتلالها للمركز الرابع عالميا من حيث الأمن، والسادس من حيث سهولة ممارسة الأعمال وفقا لتصنيفات البنك الدولي، أصبحت البلاد وجهة مفضلة كذلك لعديد من الشركات الخليجية للاستثمار وإقامة مختلف الأعمال على أراضيها.