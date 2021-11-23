قامت قوات الشرطة الخاصة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، بمداهمة 16 عقارا في مدينتي كولونيا وبولهايم الألمانيتين، في إطار التحقيقات التي تقوم بها بشأن عصابة راكبي الدراجات النارية، "هيلز إينجلز".

وقال المدعي العام في كولونيا وشرطة المدينة في بيان، إن هناك أكثر من 250 من أفراد الشرطة نفذوا عمليات المداهمة التي ترتبط بواقعة شروع في قتل، تمت في تشرين أول/أكتوبر الماضي، وجرى خلالها إطلاق النار على عضو سابق في العصابة يبلغ من العمر 31 عاما، في البلدة القديمة بكولونيا.

وتتضمن تحريات المحققين حاليا 15 مشتبها بهم، تتراوح أعمارهم بين 23 و51 عاما، وجميعهم أعضاء في الجماعة المحلية "هيلز إنجيلز إم سي اونورفيلد".

وقالت السلطات إنه قد تم أيضا نشر كلاب بوليسية.

وتبحث الشرطة عن أدلة متعلقة بالجريمة، بما في ذلك السلاح الذي تم استخدامه.

وبحسب ما ورد، فقد أطلق أحد المشتبه بهم ثلاث رصاصات على الأقل على العضو السابق البالغ من العمر 31 عاما، اخترقت إحداها ستائر نافذة خاصة بشقة قريبة من المكان، دون أن يصب أحد.