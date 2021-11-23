بلغ سعر بيض سمك السلمون أو الكافيار الأحمر مستويات غير مسبوقة في روسيا، حيث يعتبر مكوناً رئيسياً للمائدة في موسم الأعياد، على الرغم من ارتفاع كمية سمك السلمون المصطاد.

تجاوز سعر التجزئة للكيلوغرام من الكافيار الأحمر عتبة 5000 روبل (حوالي 60 يورو)، وهو أعلى سعر منذ بدء تسجيل الأسعار في عام 2000، وفقا للأرقام الصادرة عن وكالة الإحصاء "روستات" ونقلتها صحيفة "أر بي كي".

وقد يجعل ذلك الطبق المكون من الخبز المحمص المدهون بالزبدة والكافيار الأحمر نادراً على موائد الروس، الذين يعانون من التضخم العام الذي أثر بشكل خاص على أسعار المواد الغذائية.

خلال عقدين من الزمن، ازداد سعره بأكثر من سبعة أضعاف في نهاية العام، بحسب بيانات وكالة الإحصاء التي حصلت عليها وكالة فرانس برس.

ويتعارض هذا التضخم مع التوقعات.

ازداد معدل صيد سمك السلمون، الذي يتم معظمه في شبه جزيرة كامتشاتكا، في أقصى الشرق الروسي، بنسبة تقارب 30% منذ كانون الثاني/يناير، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وفق ما نقلت وكالة تاس للانباء عن وكالة الصيد الاتحادية.

وأدى ذلك إلى خفض سعر السلمون. وأشار تحقيق أعدته الصحيفة إلى أن السبب في ذلك يعود للموسم، حيث لفت تجار السوق إلى حصول "مضاربة" قبل موسم الأعياد وحصر السوق بأيدي "10 إلى 15 مُنتجاً" في الشرق الأقصى.

في تشرين الأول/ أكتوبر، بلغ التضخم 8,1% على مدار عام واحد في روسيا، وهو رقم قياسي منذ عام 2016. وعلى غرار بلدان أخرى من العالم، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل خاص، وهو ما يمثل ضربة للسكان الذين يواجهون صعوبات مالية.