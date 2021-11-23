أعلن جيف بيزوس رئيس ومؤسس شركة التجارة الإلكترونية العملاقة آمازون دوت كوم ، تبرعه بمبلغ 100 مليون دولار لمؤسسة أوباما، وهي أكبر هدية من نوعها تتلقاها منظمة باراك أوباما الخيرية ، كما أنها الأحدث في سلسلة التبرعات الشهيرة ، التي يقدمها بيزوس، ثاني أغنى شخص في العالم ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن كورتني وليامز ، المتحدث باسم المنظمة قوله في بيان ، إن الهدية التي قدمها بيزوس ، تكريما لعضو الكونجرس الراحل جون لويس، سوف "تساعد في توسيع نطاق البرمجة التي تصل إلى القادة الناشئين في الولايات المتحدة وحول العالم".

وأضاف :"كجزء من الهدية، طلب بيزوس أن يطلق اسم جون لويس بلازا على الساحة الموجودة في مركز أوباما الرئاسي".

ويواصل بيزوس 57/ عاما / تقديم تبرعاته الخيرية منذ أن تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة آمازون دوت كوم في تموز/ يوليو الماضي ، حيث تخلى عن ما يقرب من 600 مليون دولار هذا العام ، بما في ذلك التبرع الأخير ، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة من قبل منصة شركة باك ميديا الإعلامية.