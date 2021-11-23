تباطأ نمو الشركة المطورة لتطبيق مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت "زووم" في الربع الثالث من عام 2021 بعد طفرة مدفوعة باتجاه العمل المنزلي المتسارع بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي الشهور الثلاثة حتى نهاية تشرين أول/أكتوبر، شهدت الشركة ارتفاعا في إجمالى عائداتها بنسبة 35% على أساس سنوي ليصل إلى 05ر1 مليار دولار، وفقا لما ذكرته الشركة يوم الاثنين بعد إغلاق سوق الأسهم الامريكية .

وفي الربع الثاني، بلغت قفزة الإيرادات 54% بينما بلغت 191% في الربع الأول.

وعلى الرغم من تباطؤ النمو، واصلت الشركة تسجيل أرباح جيدة. وفي الربع الثالث، زاد صافي الربح بأكثر من 70% ليصل إلى 3ر340 مليون دولار.

وقال مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي إريك يوان: "بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن تتراوح إجمالي الايرادات مع نهاية العام بين 079ر4 و081ر4 مليار (دولار) ".

وأضاف: "نحن في طريقنا إلى أن نصبح منصة لا غنى عنها للشركات والأفراد والمطورين للتواصل والتعاون والبناء في عالم العمل الهجين المرن".