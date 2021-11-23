يفتتح الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا اليوم الثلاثاء رسميا مركزا جديدا للأبحاث والتطوير تابعا لشركة أسترازينيكا بتكلفة بلغت 1.3 مليار دولار وذلك في الوقت الذي تهدف فيه الشركة إلى دعم خط إنتاج الأدوية الخاص بها.

وسيقوم تشارلز بجولة سيرا على الأقدام في المركز ويلقي كلمة قصيرة عند الافتتاح.

وقدمت أسترازينيكا ملياري جرعة من لقاح مضاد لكوفيد-19 جرى انتاجه في جامعة أكسفورد وتتطلع أيضا إلى طرح مزيج وقائي من الأجسام المضادة لكوفيد-19 في الأسواق.

وقالت الشركة التي تمتلك مجموعة كبيرة من الأدوية لأمراض مثل السرطان والقلب والسكري إن المركز سيدعم الأبحاث في الأدوية المتخصصة والجيل القادم من العلاجات ومنها تعديل الجينات وعلاج الخلايا