ارتفعت الاحتياطيات السعودية المؤكدة من الغاز الطبيعي بنهاية العام الماضي 2020 بنسبة 4ر0% (2ر1 تريليون قدم مكعبة قياسية)، لتبلغ 1ر326 تريليون قدم مكعبة قياسية، مقابل 5ر324 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية .2019

ووفقا لرصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" السعودية، استند إلى بيانات منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ووزارة الطاقة السعودية وشركة أرامكو، فإن السعودية تحتل المركز السادس عالميا بنهاية العام الماضي، مشكلة 5ر4% من احتياطيات الغاز الطبيعي عالميا، البالغة 9ر7298 تريليون قدم مكعبة.

وذكرت الصحيفة اليوم الثلاثاء أن السعودية استطاعت أن تضاعف احتياطياتها من الغاز أكثر من ست مرات خلال 60 عاما (منذ 1960 حتى نهاية 2020)، حيث كانت 46 تريليون قدم مكعبة قياسية في 1960، ما يعني زيادته بنسبة 609% خلال تلك الفترة، بمتوسط زيادة 1ر10% سنويا.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 98% منذ مطلع العام الجاري، لتبلغ 03ر5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية حسب إغلاق 21 تشرين ثان/نوفمبر الجاري، مقابل 54ر2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية نهاية العام الماضي .2020