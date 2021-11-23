من المقرر أن تختبر شركة تويتر خاصية التسوق عبر البث المباشر على شبكتها الاجتماعية في مطلع الأسبوع القادم ، مما يمنح المستخدمين فرصة شراء المنتجات التي يتم الترويج لها أثناء إذاعة فيديو في وقته الحقيقي ، في إطار اقتحام للأعمال التجارية بشكل يتجاوز الاعلان ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج

وستكون شركة وول مارت ، وهي أكبر شركة للبيع بالتجزئة في العالم ، أول شركة تبيع منتجاتها من خلال الأداة الجديدة أثناء فعالية عبر البث المباشر في الثامن والعشرين من الشهر الحالي ، وتأتي التجربة في مطلع الأسبوع القادم الذي ينطلق فيه تقليديا موسم التسوق لأعياد الميلاد.

وسوف تذيع عملاق البيع بالتجزئة عبر تطبيق تويتر الحدث مع بث أغاني الموسيقار جيسون ديرولو وسيكون في وسع المستخدمين تصفح "كتالوج" المنتجات وهم يشاهدون الفيديوعبر البث المباشر ، حسبما ذكرت تويتر في منشور لها اليوم الاثنين.

ومن خلال الضغط على كلمة شراء سوف يذهب المشاهدون إلى الموقع الالكتروني لوول مارتا لاستكمال عملية الشراء.

كان المسؤولون في شركة تويتر ، ومقرها سان فرانسيسكو ،أعلنوا في وقت سابق من العام الحالي أنهم يعتبرون التسوق بمثابة فرصة تجارية ـ وإن كان لا يزال يتعين توسيع الجهد بعد عدة تجارب.