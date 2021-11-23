كشفت دراسة لباحثين في شركة بيوجين أن عقار أدوهلم المثير للجدل الذي يعالج مرض الزهايمر سبب تورم الدماغ في 35?? من المرضى الذين أخذوا الجرعة المعتمدة، على الرغم من أن معظم الباقين لم تظهر عليهم أية أعراض، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن الباحثين بالشركة.

وقالت بلومبرج إن الدراسة التي نشرت في دورية "جاما نيورولوجي "وجدت أن 362 من بين 1029من المرضى الذين تلقوا الجرعة المعتمدة من الدواء ظهرت عليهم الآثار الجانبية ، والتي ظهرت في تصوير الدماغ لأشخاص في تجربتين سريريتين كبيرتين للعقار.

وفي حين أن معظم الحالات لم تكن مصحوبة بأعراض، عانى 94 مريضا من الصداع، والارتباك، والدوخة أو غيرها من الآثار.

ويحاول الباحثون فهم الآثار المحتملة المترتبة على الآثار الجانبية والتي تسمى (الأميلويد ذو الصلة بتشوهات التخيل) . والآن بعد نزول العقار إلى الأسواق هناك إمكانية لاستخدامه على مجموعة أوسع من المرضى مع إجراء التجارب السريرية بعناية.

كما زادت المخاوف منذ وفاة مريض ظهرت عليه علامات مرض ( الأميلويد ذو الصلة بتشوهات التخيل) ، على الرغم من عدم ثبوت وجود صلة بين الآثار الجانبية والوفاة.