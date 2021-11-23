انخفضت درجات الحرارة بأكثر من 10 درجات مئوية إلى ما دون الصفر في مناطق كثيرة من كوريا الجنوبية صباح اليوم الثلاثاء، مع تساقط الثلوج في العديد من المناطق أيضا، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن إدارة الأرصاد الجوية أنه تم تسجيل درجة 7ر3 تحت الصفر في سول الساعة 0730 صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (2230 الاثنين توقيت جرينتش)، وهو أدنى مستوى للحرارة هذا الخريف.

كما أفادت إدارة الأرصاد بأنه تم تسجيل أقل من 5 درجة مئوية تحت الصفر في الجزء الشمالي من مقاطعة جيونج جي، التي تحيط بالعاصمة، وفي المناطق الجبلية في مقاطعة جانج وون شمال شرقي البلاد.

وانخفضت درجات الحرارة الصباحية إلى ما دون الصفر في مناطق وسط كوريا الجنوبية، وفي مقاطعة نورث جيونج سانج جنوب شرقي البلاد.

وتم إطلاق تحذيرات من موجات البرد في مقاطعة جانج وون ومناطق من مقاطعة جيونج سانج ومدينتي بوسان وأولسان بجنوب شرق البلاد منذ ليل الاثنين بسبب الانخفاض المفاجئ فى درجات الحرارة.

وتصدر التحذيرات عندما يقل أدنى مستوى للحرارة في الصباح عن 12 درجة مئوية لأكثر من يومين متتاليين، أو عندما تنخفض درجة الحرارة بمقدار 10 درجات أو أكثر خلال يوم، إلى أقل من 3 درجات مئوية.

وقالت إدارة الأرصاد إن درجات الحرارة بعد الظهر لن ترتفع كثيرا، لتتراوح بين درجتين إلى 11 درجة مئوية في جميع أنحاء البلاد.