أطلقت الصين قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين اليوم الثلاثاء.

وأُطلق القمر الصناعي "قاوفن-3 02" على متن الصاروخ الحامل "لونغ مارتش-4 سي" في الساعة 7:45 صباحا (بتوقيت بكين) ودخل المدار المخطط له بنجاح.

وسيعمل القمر الصناعي في مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 755 كيلومترا وسيرتبط شبكيا مع القمر الصناعي "قاوفن-3" في المدار لتشكيل مجموعة من الأقمار الصناعية الرادارية البرية-البحرية. وسيحسن قدرات السفن البحرية على الرصد، فضلا عن رصد حالات الطوارئ في البحر والبيئة الطبيعية البرية-البحرية.

وسيخدم مجالات الوقاية من الكوارث البحرية والتخفيف من حدتها، والرصد الدينامي للبيئة البحرية، وحماية البيئة، وحفظ المياه، والزراعة والأرصاد الجوية.

وتم تطوير القمر الصناعي "قاوفن-3 02" من قبل الاكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، بينما تم تطوير الصاروخ الحامل من قبل أكاديمية شانغهاى لتكنولوجيا الرحلات الفضائية.

ويمثل الاطلاق المهمة الـ398 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونغ مارتش