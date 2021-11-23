تطوّر "سيمنز" قطارات جديدة بالتعاون مع خطوط سكك الحديد الروسية تربط موسكو بسانت بطرسبرغ وتبلغ سرعتها 360 كيلومترا في الساعة في المتوسط، على أن توضع في الخدمة اعتبارا من العام 2028، كما أعلن مسؤول في المجموعة الألمانية.

وقال ألكسندر ليبيروف رئيس سمينز روسيا لوكالة تاس للانباء "مع شركائنا الروس، نقوم بتطوير منتج جديد. إنه قطار فائق السرعة سينطلق بين موسكو وسانت بطرسبرغ اعتبارا من العام 2028 بمتوسط سرعة 360 كيلومترا في الساعة".

وأوضح أن القطارات ستنتجها "أورال لوكوموتيفز" وهو مشروع مشترك بين شركة سيمنز والمجموعة الروسية سينارا قرب يكاترينبرغ في جبال الأورال.

وبحسب المعلومات التي نشرتها سابقا إدارة سكك الحديد الروسية، ستتيح هذه القطارات الجديدة اجتياز مسافة 700 كيلومتر تقريبا الفاصلة بين المدينتين الروسيتين الرئيسيتين بسرعة تصل إلى 400 كيلومتر في الساعة، في رحلة تستغرق ساعتين و30 دقيقة.

ويستغرق أسرع قطار بين موسكو وسانت بطرسبرغ حاليا أقل بقليل من 4 ساعات، وهو أحد أكثر الخطوط استخداما في البلاد.

في السنوات الأخيرة، استحوذت روسيا على قطارات حديثة وموثوقة للغاية، مثل "سابسان" الذي يربط موسكو بسانت بطرسبرغ وثلاثة قطارات من طراز "أييروإكسبرس" التي تربط وسط مدينة موسكو بمطارات المدينة الثلاثة.