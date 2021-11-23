أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رشح جيروم باول على رأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لفترة ثانية.

ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على هذا الترشيح .

ومن المتوقع أن يقابل الاستمرار المحتمل لباول على رأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل إيجابي في الأسواق.

يذكر أن باول68/ عاما/ يقود البنك المركزي في أقوى اقتصاد في العالم منذ شباط/فبراير .2018

كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عين باول لفترة ولاية مدتها أربعة أعوام.

ويشغل باول عضوية مجلس البنك المركزي منذ عام .2012

وانتهج مجلس الاحتياطي الأتحادي بقيادة باول منذ آذار/مارس 2020 سياسة مالية شديدة التساهل بسبب أزمة كورونا وخفض المجلس أسعار الفائدة إلى ما يقارب الصفر ودشن مزيدا من البرامج لدعم الحالة الاقتصادية وسوق العمل.

وقد قلل المجلس في الوقت الراهن من دعمه بعض الشيء نظرا للتعافي الاقتصادي.